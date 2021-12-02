الاشاعة تقتل صاحب رائعة حبيت انا نكبر معاك

تداول رواد منصات التواصل الإجتماعي سهرة اليوم الخميس إساعة خبر كاذب حول وفاة الفنان القدير عبد الرحمان جلطي. ونشرت العديد من الصفحات عبر الفيسوك خبر وفاة عبد الرحمان جلطي والذي هو حي يرزق اطال الله في عمره .

ونشر الفنان جلطي عبر حسابه على الفيسبوك لست ادري إذا توحشتوني ولا واش.. الحمد الله وشكرا ليكم. كما نشر الفنان حميدو صديق عبد الرحمان جلطي أن الفنان جلطي لا باس بيه.. الان كنت أتكلم معه ..راهو الحمد الله.

ويعتبر المغني العاصمي من مواليد 6 جويلية 1958 بالجزائر، اين إشتهر في منتصف الثماننيات وبداية التسعينيات أي مابين السنوات 1985-1993.

كما حصل على إعجاب الجمهور الجزائري والمغاربي بطبعه الخاص والمنفرد. حيث كانت أغانيه ذات كلمات نقية وتلقى إقبال كبيرمن العائلات.

كما أدى العديد من الأغاني أشهرها الصغيرة فالعمر الكبيرة فالعقل، ديرولو الحنة، حبتي أنا نكبر معاك، حبي حبي ليها، بيني وبينك قصة طويلة، خلوني، أعطيني يدك. كما أدى البطولة في فيلم لحن الامل للمخرج جمال فزاز.

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طمأن الفنان والمغني عبد الرحمن جلطي محبيه بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأكد أنه غادر المستشفى.

وكشف الفنان جلطي خبر إصابته عبر حسابه الخاص على الفايسبوك، وقال ” أشكركم إخوتي على الرسائل التي أرسلتموها للإطمئنان على حالتي الصحية”.

وطمأن جلطي كل متتبعيه ومحبيه عن حالته، قائلا ” مرّ الأسوأ، وغادرت المستشفى وأنا في فترة راحة بالمنزل، وسأصور فيديو لأطمئنكم أكثر عن حالتي الصحية”.

وقد شدد صاحب أغنية “حبيت أنا نكبر معاك” على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والنصائح لتفادي الإصابة بالفيروس.

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