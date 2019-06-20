تمكنت قوات الشرطة بأمن ولاية المدية، من الإطاحة بأكبر بارون مخدرات بالمدية، البالغ من العمر 60 سنة، والمتابع قضائيا في عدة تهم، تتعلق بالاتجار بالمخدرات.

المتهم محل ثلاث أوامر بالقبض من طرف جميع الجهات الأمنية عبر التراب الوطني تعود لسنة 2007 .

القبض على المعني، جاء بناء على عملية ترصد بعد استغلال معلومات مؤكدة، وردت إلى عناصر الضبطية القضائية عن تواجده بأحد المنازل الكائن بحي الرمالي وسط مدينة المدية.

وبعد وضع خطة أمنية محكمة من طرف قوات الشرطة تم توقيفه داخل المنزل و ذلك بالتنسيق مع السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.

وقد تم تقديم المعني أمام نيابة لمحكمة المدية