تمكنت عناصر الدرك التابعة لكتيبة الشراقة بالجزائر العاصمة من وضع حد لنشاط عصابة إجرامية تحترف السطو على المنازل.

وحسب بيان للمجموعة الاقليمية للدرك الوطني بالعاصمة، فإنّ العصابة مكونة من أربعة أشخاص احترفوا سرقة المنازل بضواحي الشراقة و زرالدة.

و أوضح البيان، أن توقيف المشتبه فيهم وهم أربعة اشخاص تتراوح اعمارهم بين 20 و 30 سنة يعود إلى الأسبوع المنصرم.

إثر تلقي الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالمنظر الجميل شكوى لمواطن مفادها تعرض منزله للسرقة أثناء تأديته لمناسك العمرة رفقة زوجته.

حيث اكتشف بعد عودته من البقاع المقدسة أنه تعرض لسرقة مبلغ مالي قدره 50 مليون سنتيم، بالإضافة إلى مجوهرات قدرت قيمتها ب 100 مليون سنتيم.

و بمجرد تلقي شكوى الضحية باشر فوج التحقيق واتضح أن الأمر يتعلق بعصابة تحترف

السطو على المنازل.

تنشط عبر إقليم بلدية الشراقة و ما جاورها، ويتعلق الأمر بأربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 20 و 30 سنة.