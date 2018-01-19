وضعت عناصر الشرطة القضائية بالجلفة، حد لنشاط عصابة مختصة في السرقة بإستعمال دراجة نارية.

وحسب ذات المصدر، أن مصالح الشرطة تلقت عدة شكاوي مفادها تعرضهم للسرقة بالنشل من قبل مجهولين على متن دراجة نارية.

أين تم سرقة منهم حقائبهم اليدوية، وهواتفهم النقالة، وذلك بوسط مدينة الجلفة.

وأسفرت التحريات عن توقيف شخصين مشتبه فيهما في العقد الثاني من عمرهما، مسبوقين قضائيا.

كما تم إسترجاع بعض المسروقات، وحجز الدراجة النارية المستعملة في فعل السرقة.

وتم تقديم المشتبه فيهما، أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الجلفة.