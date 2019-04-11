الإطاحة بنشاط عصابة إجرامية تعتدي على زبائن البنوك وتسلبهم أموالهم بالقوة في قالمة

تمكنت عناصر الشرطة القضائية بأمن ولاية قالمة، وفي عملية وصفت بالمهمة، من الإطاحة بنشاط عصابة إجرامية خطيرة، مختصة في الاعتداءات المتبوعة بالسرقة، تحت طائل التهديد بالسلاح الأبيض المحظور، على زبائن البنوك.

وتتكون العصابة من ثلاثة أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 25 و30 سنة، ينحدرون من ولاية قريبة من قالمة.

وأسفرت العملية عن استرجاع مبلغ مالي معتبر قدر بـ 250 مليون سنتيم، حيت تم تحويل الموقوفين على مقر الشرطة لاستكمال الإجراءات المعمول بها .

واستنادا لمصادر تلفزيون “النهار”، فإن عملية القبض على أفراد العصابة الأشرار، جاءت إثر تحقيقات أمنية معمقة، في فحوى شكوى تقدم بها شخص كان ضحية لأفراد العصابة.

بعد أن تمكنوا من الاعتداء عليه، وسلبه مبلغ 250 مليون سنتيم، بعد خروجه من إحدى البنوك وسط المدنية.

وأسفرت التحقيقات إلى توقيف أفراد العصابة وتحويلهم على التحقيق الابتدائي، بعد أن اعترف الموقوفين بالجرم المنسوب إليهم.

وقد تم تحرير محاضر رسمية في حقهم ، لأجل تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليما، خلال الساعات القليلة القادمة للنظر في التهم الموجّهة إليهم.

و المتعلقة أساسا في تكوين جمعية أشرار حيازة، السرقة الموصوفة، حمل سلاح أبيض محظور .