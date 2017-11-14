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الأطباء المقيمين يشلون المستشفيات

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الأطباء المقيمين يشلون المستشفيات
بقلم إيمان علي إسماعيل

شّل صباح اليوم الأطباء المقيمين، جميع المستشفيات عبر كامل القطر الوطني، رغم  إعلان الوزارة أمس فتح أبواب الحوار.

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