الأغواط: عام حبس نافذ في حق شخصين نشر أجوبة إمتحان الباك عبر الفيسبوك

تمكنت فرقة مكافحة الجرائم المعلوماتية بأمن الأغواط من توقيف شخصين يبلغان من العمر 22 سنة لقيامهما بالغش، في إمتحانات الباك.

العملية تمت بعد رصد ذات الفرقة حسابين إلكترونين على الفايسبوك قاما مستغلاهما بتسريب ونشر موضوع امتحان مادة الرياضيات لشعبة العلوم التجريبية.

وذلك أثناء إجراء امتحان هذه المادة في اليوم الثاني من امتحانات الدورة.

لتباشر ذات الفرقة عملية التحريات التي أسفرت من تحديد هوية المشتبه فيهما وتوقيفهما ليتم التحقيق معمها في القضية الحال.

بعد استكمال ملف الإجراءات الجزائية للقضية تم تقديم المشتبه فيهما أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة الأغواط .

والذي أحالهما على إجراءات المثول الفوري للجلسة، ليصدر في حقهما حكم بعام حبس نافذ، وغرامة مالية قدرها بـ 100.000.00 دج.