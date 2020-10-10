“الافلان” يكذب التصريحات المنسوبة لأبو الفضل بعيجي حول الهوية

كذب حزب جبهة التحرير الوطني ما تناقلته بعض المواقع الالكتورنية وصفحات التواصل الاجتماعي من تصريحات نسبت لأمينها العام ابوالفضل بعيجي.

ونشرت الصفحة الرسمية للحزب في الفايسبوك توضيحا حول ما تناقلت بعض مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا مزعوما تم نسبه للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، قال فيه إن موضوع الهوية لا يسمن ولا يغني من جوع!!

وقال البيان : وإذ نكذب، بشكل قاطع، أن يكون أبو الفضل بعجي قد أدلى بهكذا تصريح، فإنه ليس خافيا أن الترويج لهذه الأكاذيب، على صفحات مجهولة النسب، إنما يستهدف تعطيل دينامية الحزب، وتشويه صورته الناصعة التي اكتشفها المناضلون والمواطنون في مختلف التجمعات الشعبية التي نظمها الحزب وكانت الأنجح على الإطلاق بشهادة الجميع!

ولم تتوقف حملات البهتان عند هذا الحد، إذ تم إقحام رئيس جمعية العلماء المسلمين الجزائريين في هذا “الجدل”، حيث تم نسب تصريح له “يرد” فيه على أمين عام حزب جبهة التحرير الوطني، وهو ما كذبه المعني في اتصالنا به، مشددا على أن لا علاقة له بما نسب إليه من رد على أبو الفضل بعجي!!

وذكر البيان أن هذه الأكاذيب وغيرها لن تحقق أي طائل، فالحزب ماض، بتماسك قيادته وقاعدته، في طريق الإصلاح، والمواطنون يحسنون التفريق جيدا بين ممارسات الفساد ومختلف التجاوزات التي ارتكبتها قيادات سابقة، وبين جبهة التحرير الوطني كعقيدة ورسالة.

واختتم البيان بالقول: الأمين العام للحزب أبو الفضل بعجي يحرص على عدم تناول مسألة الهوية والثوابت الوطنية في تدخلاته، ويشدد، في كل مرة، على أن بيان أول نوفمبر قد فصل في هوية الدولة والمجتمع، إلى غير رجعة!.