الأمن الوطني يفكك شبكة لتزوير العملة الوطنية في ميلة

فككت مصالح أمن دائرة بوحاتم في ميلة، شبكة، تضم ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و33 عاما.

ويتعلق الأمر بكل من خ.ف، ك.و، 17 عاما ود، ك، 30 عاما، وهي شبكة مختصة في تزوير العملة الوطنية الدينار.

وسمحت العملية بحجز 6 ملايين سنتيم و6 آلاف دينار، خلال عملية التوقيف الأولية، على متن مركبة سياحية.

وخلال التحقيق، أقر الموقوفون بترويج 9 آلاف دينار جزائري، مع تسجيل استرجاعها من التجار.

وأسفرت التحريات العلمية، لدى مصلحة الشرطة العلمية والتقنية، عن تأكيد خبرة التزوير على تلك الأوراق المحجوزة.

وتم إحالة المتهمين على القضاء الذي أمر بوضع شخص تحت الرقابة، ويتعلق الأمر بالقاصر، بينما اودع شخصا ثان الحبس، وأفرج عن الثالث، في انتظار المحاكمة.