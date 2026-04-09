الانتخابات التشريعية: للمتجولين سياسيا

أصدرت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، بيانا هاما بخصوص الترشح للانتخابات التشريعية المقررة يوم 2 جويلية 2026.

وأوضحت السلطة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك أن “المنتخبين الذين ترشحوا وتم انتخابهم تحت رعاية حزب سياسي ويمارسون عندتهم في أحد المجالس الشعبية المنتخبة المحلية والوطنية يدخلون في حساب عدد المنتخبين الذي يتوفر عليه الحزب السياسي في الدائرة الانتخابية المترشح فيها”.

وأضاف بيان السلطة “على اعتبار أن تنظيم عملية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني لاسيما الفصل في صحة الترشيحات تتم خلال الثلاثة أشهر التي تسبق انقضاء العهدة الحالية، يتعين عليهم في حالة الترشح لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني يوم 2 جويلية 2026 أن يكون ترشحهم حصريا تحت رعاية الحزب السياسي الذي انتخبوا على أساسه”.