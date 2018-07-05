الانطلاق في التنقيب قريبا بالموقع الأثري المكتشف الشهر الماضي في تيزي وزو

تم اكتشاف شاهد يعود تاريخه إلى أكثر من ألف سنة جوان الماضي في قرية تيزي تزوغرت، بلدية آيت عيسى ميمون في تيزي وزو.

ويمثل الشاهد، المنحوت من الحجر وبقياس 40 على 50 سنتيمترا ويزن حوالي 25 كيلوغراما.

تمثالا لرجل عجوز وهو حاليا محفوظ بديوان إدارة واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية في تيغزيرت.

وسيتم قريبا تنظيم حملة تنقيب على موقع الاكتشاف لمحاولة إيجاد المزيد من العناصر التي يمكن أن تساعد في تحديد هوية هذا المعلم.

من قبل ديوان إدارة واستغلال الممتلكات الثقافية المحمية والمختصين في علم الآثار بمديرية الثقافة للولاية.

وتشير الأسطورة الشعبية إلى تأسيس مملكة بربرية في المنطقة في الماضي بقرية ثاكفيلت.

وهو ما يفسر قليلا كل هذه الآثار التي قد توحي بأن المعلم المكتشف سيكون تمثيلا لرئيس هذه المملكة.