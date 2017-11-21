سجلت العملة الرقمية “بتكوين” مستوى قياسيا جديدابعد أن تعدّت 8000 دولار للمرة الأولى مطلع الأسبوع، لتصل اليوم إلى 8197 دولار.

وجاء الإرتفاع الجديد مع سماح شركة “سكوير” الأميركية الرائدة للمدفوعات الأسبوع الماضي، لعملاء بعينهم بشراء بتكوين وبيعها على تطبيقها “كاش”.

وأدى صعود قيمة العملة المشفرة شديدة التقلب لثمانية أمثالها منذ مطلع العام إلى تحذيرات متعددة من فقاعة في السوق.

وبينما يبدي المستثمرون من المؤسسات عزوفا عاما عن العملة.فإن الأفراد وبعض صناديق التحوط والمكاتب العائلية يشترون البتكوين بكثافة في السوق