امواج البحر تقذف بقدم لشخص مجهول الهوية بجيجل

تم قبل قليل بالقرب من شاطىء المنار الكبير بالمدخل الغربي لعاصمة ولاية جيجل العثور على احد اطراف جسم لشخص مجهول الهوية.

وحسب مصادر عليمة فان الجزء الذي العثور عليه وانتشاله من طرف عناصر الحماية المدنية يتمثل في قدم شخص جنس ذكر. وذلك بالقرب من منطقة صخرية بشاطىء المنار الكبير. ويرجح ان يعود لغريق قذفت به امواج البحر وسط الصخور خاصة مع الاضطراب الجوي وارتفاع علو الامواج خلال اليومين الماضيين. هذا وشرعت المصالح الامنية المختصة في فتح تحقيق حول القضية.