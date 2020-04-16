البدو الرحل يعبرون عن وعيهم بمخاطر فيروس كورونا بتيارت

زارت قناة النهار رفقة مصالح الدرك الوطني البدو الرحل قصد الإطلاع على أحوالهم، وكان للنهار وقفة ميدانية رفقة مصالح الدرك الوطني مع سكان البادية بعمق ولاية تيارت للإطلاع على مدى درايتهم بمخاطر داء كورونا الخطير.

حيث كانت نصائح وتوعية مصالح الدرك الوطني بمناطق البدو الرحل جنوب ولاية تيارت لتوعية هذه الفئة المعزولة من مخاطر داء كورونا والتي استحسنها سكان البادية وكشفت مدى تحمل مسؤولياتهم اتجاه هذا الوباء.

فبالرغم من صعوبة تضاريس المنطقة الا انها لم تمنع افراد فرق الدرك الوطني من دعم هذه الفئة والاستعداد لتقديم كافة المساعدات اللازمة لهم حيث رسمت تلاحم المواطن البسيط مع افراد الدرك الوطني على ضرورة مكافحة هذا الوباء الذي يتمنى الجميع زواله في القريب العاجل.