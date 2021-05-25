البراءة لـ”طايزن” ومن معه من تهم تكوين عصابة أحياء تستهدف المواطنين ورجال الأمن بحي مناخ فرنسا بالعاصمة

برأت محكمة الجنايات الاستئنافية بمجلس قضاء الجزائر اليوم الثلاثاء ، 6 متهمين ينهم3 موقوفين،أبرزهم المسمى “ب. م. أمين” المكنى”طايزن“.

فيما ادانت المتهم السابع غير الموقوف” ب. مصطفى” بشهرين حبسا نافذا عن تهمة حيازة المخدرات بغرض الاستهلاك الشخصي.

وجرى توقيف 23 متهما على رأسهم المكنى «طايزن» و«ميموزا»، على إثر تورطهم في الاعتداء على ثلاثة من رجال الشرطة بالأسلحة البحرية “السينيال”.

نتج عن ذلك عاهة مستديمة لأحدهم على مستوى الرجل، حيث نجحت فرقة البحث والتحري بعد مداهمة الحي، في الثالثة صباحا، في ضبط كمية معتبرة من المخدرات تقدر ببأزيد من 11 كلغ من القنب الهندي ومؤثرات عقلية ومليار سنتيم.

وجاءت العقوبة بعدما التمس النائب العام توقيع عقوبات تراوحت ما بين السجن المؤبد و20 سنة سجنا نافذا في جميع المتهمين محل المتابعة، الذين وجهت لهم تهما ثقيلة تتعلق بجنايات الحيازة والشراء قصد إعادة البيع، التخزين والتوزيع لمواد مخدرة ومؤثرات عقلية في إطار جماعة إجرامية منظمة ،وجنح حمل أسلحة بيضاء محظورة من الصنف السادس، في التهريب للمفرقعات والتبغ، العصيان الواقع باجتماع أكثر من شخصين يحملون أسلحة ظاهرة ،التهديد بالاعتداء على الأشخاص والاخلال بالنظام العام.

وقائع قضية الحال تتلخص أنه بتاريخ 12 جانفي 2016، أثناء مداهمة مصالح الأمن لحي مناخ فرنسا، في إطار محاربة الجريمة، تم توقيف مجموعة من المتورطين في عدد القضايا الإجرامية، من ترويج للمخدرات والسرقات والاعتداء على المواطنين ونشر الرعب في اوساطهم، ويتعلق الأمر بكل من المسمى “ب. م”. “ش. ي” ،”ب. م”، “ب. س” ،”م. ض” ،”م. ع” ،”م. ر” ،”ب. م”، “ب. ع. عبد الرحمان” ،”ب.م”.

و أسفرت العملية عن توقيف بعض المشتبه فيهم وضبط كمية من المخدرات والاقراص المهلوسة، أسلحة بيضاء مختلفة الأنواع والأحجام، بنادق صيد حربية، وكمية من للمفرقعات والتبغ كانت مخبأة بأحكام في اوكار على مستوى السوق الكبير بحي مناخ فرنسا.

وصرح المتهم” ب. م. أمين ” انه أثناء مداهمة عناصر الأمن لحي مناخ فرنسا تم توقيفه بمسكن خالته ،وبحوزته سللاح ابيض من الحجم الكبير، وأشارة ضوئية من نوع “سينيال” يستعملها في مشاجرته ضد الأشخاص ،وكدا رجال الأمن، مضيفا أنه يقوم بالمتاجرة بالمخدرات برفقة الاخوة “مراح” والاخوة” برابح “و” ع. أسامة” والمدعو “ب. اعمر” المكنى “سلحفاة”.

كما صرح المدعو “ب. مصطفى” انه أثناء مداهمة حي مناخ فرنسا، قام بالفرار من نافذة المنزل كونه كان محل بحث كما ضبط بحوزته سكين من الحجم الكبير وجهاز إنذار بحري “سينيا لاما „” ، مؤثرات عقلية من نوع “باركديل ” صرح بأنه يستهلكها كونه يعلني من اضرابات نفسية نافيا المتاجرة بها.

كما أفاد المتهم “ش، يوسف” بأنه خلال مداهمة لحي كان برفقة ابن خالته “ب. م. الأمين” نافيا علاقاته بالاسلحة المضبوطة في منزله ،ولم يشارك في الاعتداء على رجال الشرطة

أو انتماءه لأي عصابة، في حين أكد المتهم “ب. محمد” انه لم يطلق الشماريخ على رجال الشرطة خلال مداهمة منزلهم العائلي.

و الجدير بالذكر أن عملية المداهمة لحي مناخ فرنسا، أسفرت عن طريق توقيف 23 متهما، بحيث استفاد 16 متهما من انتفاء وجه الدعوى ،فيما توبع المتهمين في قضية الحال بالتهم السالف ذكرها أعلاه.