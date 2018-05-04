فقدان 49 شخصا إثر انهيار برج سكني من 24 طابقا في البرازيل

أعلنت مصالح الإطفاء بالبرازيل عن فقدان 49 شخصا عقب الحريق الذي تسبب في انهيار برج سكني وسط “ساو باولو” يتألف من 24 طابقا.

وأضافت المصادر ذاتها أن من بين المفقودين شخص كان رجال الإطفاء يحاولون إنقاذه قبيل انهيار البرج السكني أول أمس مبرزة أن 372 شخصا كانوا يتواجدون بالبناية قبل الحادث.

وتشمل جهود عناصر الإطفاء الحول دون اندلاع النيران في أنقاض المبنى فضلا عن البحث عن ناجين محتملين من هذا الحادث.

وتستعمل فرق الإنقاذ في عمليات البحث عن ناجين كاميرات تشتغل بالأشعة ما تحت الحمراء ركبت على طائرات من دون طيار من أجل استشعار درجات الحرارة الصادرة عن الأجسام البشرية التي يحتمل تواجدها تحت الأنقاض.

وأظهرت نتائج تحقيق أولي أن حادثا منزليا نجم عنه انفجار قنينة غاز أو طنجرة ضغط قد يكون وراء اندلاع الحريق في البرج السكني وانهياره.

واندلع الحريق في الطابق الخامس من البناية قبل أن تمتد النيران سريعا إلى باقي أجزائها وتتسبب في انهيارها.