البرازيل.. مقتل 14 في تحطم طائرة بولاية الأمازون

قال حاكم ولاية الأمازون في البرازيل إن طائرة تحطمت في الولاية الواقعة في شمال البلاد، أمس السبت، مما أسفر عن مقتل 14 شخصا

وقع الحادث في إقليم بارسيلوس على بعد نحو 400 كيلومتر من مدينة ماناوس عاصمة ولاية الأمازون.

وكتب الحاكم ويلسون ليما على منصة إكس للتواصل الاجتماعي “أشعر بأسف بالغ لمقتل جميع الركاب الاثني عشر وفردي الطاقم الاثنين. الذين راحوا ضحية تحطم الطائرة في بارسيلوس يوم السبت. فرقنا تعمل منذ البداية لتقديم المساعدة الضرورية”.

وأصدرت شركة طيران “ماناوس أيروتاكسي” بيانا أكدت فيه وقوع حادث. مضيفة أنها تحقق في الأمر دون ذكر أي تفاصيل عن وفيات أو إصابات.

وذكر البيان “نعول على احترام خصوصية المعنيين في هذا الوقت العصيب وسنكون متاحين لتوفير كافة المعلومات والتحديثات الضرورية مع تقدم التحقيقات”.