البرلمان الإيطالي يوافق على مرسوم “ميلوني” المثير للجدل بشأن الهجرة

وافق البرلمان الإيطالي على مرسوم الهجرة الذي أصدرته حكومة اليمين المتطرف جيورجيا ميلوني . وهي قاعدة ، وفقًا للمنظمات غير الحكومية المعنية بالإنقاذ البحري ، تتعارض مع القانون الدولي لأنه ، من بين تعديلات أخرى ، يحد من عدد عمليات الإنقاذ ويخصص موانئ بعيدة لإنزال السفن.

ووافق مجلس الشيوخ على النص يوم الخميس الماضي ، بأغلبية 84 صوتا مقابل 61 ضده ، وذلك بعد أسبوع من موافقة مجلس النواب ، الأمر الذي أدى إلى تسريع العملية من خلال التصويت على الثقة.

أوضح مروج الإصلاح ، وزير الداخلية ، ماتيو بينتيدوسي ، الخميس ، “لقد منعنا عمليات الإنزال ثلاث مرات. إيطاليا مستعدة ضد التخريب” ، ويقدر أنه بفضل عمله تم منع وصول أكثر من 20 ألف شخص.

في بداية هذا العام ، أصدر مجلس الوزراء الإيطالي المرسوم بنقطتين تعملان على تعديل أنشطة الإنقاذ بشكل كبير: الالتزام بطلب الإنزال فورًا بعد الإنقاذ وتخصيص إيطاليا للموانئ البعيدة.

منذ أشهر ، تقوم إيطاليا بتحويل السفن إلى الموانئ على طول الساحل الوطني بأكمله ، بما في ذلك تلك الموجودة في وسط شمال البلاد أو ساحل البحر الأدرياتيكي ، بدلاً من المواقع القريبة من منطقة الإنقاذ ، مثل صقلية أو لامبيدوزا (جنوب) .

وبالتالي ، اضطرت السفن من منظمات مثل أطباء بلا حدود و Open Arms للسفر لمدة تصل إلى 4 و 5 أيام لإنزال المهاجرين الذين تم إنقاذهم بأمان.

كانت السفينة الوحيدة التي تم تغيير الميناء المخصص لها في البداية في هذه الأشهر هي Sea Eye 4 ، والتي كانت تسافر مع 109 مهاجرين وجثتين بعد عمليتي إنقاذ في وسط البحر الأبيض المتوسط ​​وتمكنت من الرسو في نابولي (جنوب) ، بينما منذ ذلك الحين أول من أرسلت إليه كان على بعد خمسة أيام من الإبحار.

كما حدد المرسوم نظامًا للعقوبات الإدارية التي تشمل “الحجز الإداري للسفينة (التي يُقبل الاستئناف ضدها) ، وفي حالة تكرار السلوك المحظور ، مصادرتها ، مسبوقًا بالحجز التحفظي”.