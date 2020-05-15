البروفسور مريم مراد لـ”النهار”: تأثرت بتغريدة الرئيس تبون.. وأجري حاليا بحوثا حول كورونا

الأخبار المميزة
  • -
  • 0
البروفسور مريم مراد لـ”النهار”: تأثرت بتغريدة الرئيس تبون.. وأجري حاليا بحوثا حول كورونا
بقلم نسرين محفوف

أكدت البروفيسور مريم مراد عضو الأكاديمية الأمريكية للعلوم في حديث حصري لـ”النهار”، أن انتخابها عضوا في شرف للجزائر والمرأة الجزائرية.

وعبرت مريم مراد عن تأثرها بتغريدة رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، وتشجيعها وتشجيع الكفاءات العلمية الجزائرية بالخارج.

وقالت مريم مراد “عائلتي أرسلت لي تغريدة رئيس الجمهورية هنأني فيها على اختياري عضوا في الأكاديمية الأمريكية للعلوم العريقة، وقد شرفتني كثيرا “.

وفي حديثها عن آخر مستجدات البحوث حول كورونا، أكدت عضو الأكاديمية الأمريكية للعلوم، العمل حاليا على تحويل داء كورونا لداء أقل حدة، مشيرة أنه في الأشهر الأخيرة انصب اهتمامها في المخبر الذي تشرف عليه على الأبحاث الخاصة بجائحة كورونا.

وثمنت البروفسور مريم مراد، الاجراءات السريعة التي اتخذتها الجزائر، ما ساعد في التحكم بالجائحة، ومنع انتشارها بصفة كبيرة.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=820485

طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2020

سياسة الخصوصية

Content Protection by DMCA.com