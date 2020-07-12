البروفيسور ميهاوي: الوضع مازال تحت السيطرة.. ولا وجود لموجة ثانية من الوباء

كشف البروفيسور رياض ميهاوي عضو اللجنة الصحية لمتابعة ورصد تفشي فيروس كورونا، أنه تم انتشار حالة هلع وسط المواطنين من خطورة وحجم الاصابات بفيروس كورونا بعد تسجيل تزايد في عدد الإصابات في الأيام الأخيرة، مؤكدا أن الوضع مازال تحت السيطرة.

وأوضح ميهاوي اليوم الأحد، لدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح”، أنه منذ الأسبوع الماضي تم تسجيل أرقام غير مسبوقة في عدد الإصابات مرجعا ذلك إلى ارتفاع عمليات التشخيص ونفى أن تكون البلاد بصدد موجة ثانية من الوباء.

وأضاف البروفيسور، أن حالة القلق التي عبرت عنها بعض الأوساط الطبية مردها نقص في وسائل الحماية والوقاية من فيروس كورونا، مؤكدا أن وزارة الصحة تعمل على التكفل بكل انشغالاتهم، والاستعانة بالطواقم التي هي خارج الخدمة لسد العجز في الكوادر الطبية.

وكشف ذات المتحدث، أن الهدف المرجو هو التقليل من عدد الوفيات، نافيا أن يكون عدد الوفيات المعلن عنها غير صحيح ردا على بعض المشككين في صحة الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة فيما يتعلق بالوضعية الوبائية.

وشدد ميهاوي على ضرورة احترام تدابير الوقاية من الفيروس وفي مقدمتها ارتداء الأقنعة الواقية واحترام مسافة التباعد الاجتماعي، معتبرا أن رفع الوعي والتحسيس بخطورة الوباء سياسهم في احتواء تفشي الوباء في فترة قياسية.