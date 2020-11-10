البروفيسور بلحسين:”أرقام وزارة الصحة مبنية عدد تحاليل “pcr” الإيجابية فقط”

أكد البروفيسور محمد بلحسين، اليوم الثلاثاء، أن أرقام وزارة الصحة فيما يخص عدد الإصابات بكورونا في الجزائر هي مبنية على مقياس عدد تحاليل “pcr” الإيجابية.

وخلال نزوله ضيفا على تلفزيون النهار، قال البروفيسور بلحسين:”لو نتكلم على المواطنين الذين خضعوا لفحوصات بالسكانير، وكذلك الذين إقتنو الدواء مباشرة من الصيدليات دون إجراءهم لفحوصات ستكون عدد الإصابات كثيرة.”

وأضاف البروفيسور:”حالات الكوفيد الخفيفة أكثر من الحالات الصعبة، لو نتكلم عنهم ستكون الأرقام أيضا مختلفة.”

وواصل البروفيسور:”أنا لدي أقارب مصابين بكورونا الآن وليس مصرح بيهم، أخدوا الدواء وهم ملتزمين الأن بالحجر الصحي لكي لا يزرعوا الفيروس.”

واختتم البروفيسور:”لو نتكلم على كل هذا ستكون الأرقام مختلفة عكس الواقع الذي نعيشه.”