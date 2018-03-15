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البريطانيون مُحتارون في “ماجر” بسبب “سليماني”

الرياضة
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البريطانيون مُحتارون في “ماجر” بسبب “سليماني”
بقلم إسماعيل عشاش

أبدت مُختلف وسائل الإعلام البريطانية المُتابعة لـ”نيوكاسل” عن دهشتها من قرار الناخب الوطني، رابح ماجر بإستدعاء، إسلام سليماني، رغم إصابته.

وأوضحت جريدة “كرونيكل لايف” إستغرابها من خيار صاحب الكعب الذهبي، كون مُشكلة “سوبر سليم” مُعقدة وتحتاج لراحة مُطلقة لاعكس ذلك.

وأثار الرجل الأول في الطاقم الفني لـ”الخضر” دهشة الجميع بإصراره على مُهاجمه رغم أن تشكيلته مُقبلة على مُبارتين وديتين فقط.

ولم يلعب الهداف الأسبق لـ”سبورتينغ لشبونة” أي ثانية مع “الماغ بايز” منذ إلتحاقه بصفوفه، بسبب مشاكل مُتكررة على مُستوى الفخذ.

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