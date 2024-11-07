البطولة الإفريقية.. جدافو المنتخب الوطني على مع انطلاقة قوية بمصر

سيكون جدافو المنتخب الوطني على موعد مع 10 سباقات صعبة و قوية في الوقت نفسه، خلال اليوم من البطولة التي ستنطلق غدا في مصر.

وقالت الفيدرالية الجزائرية لـ “الكونكاياك”، اليوم الخميس، أن المنافسة الإفريقية ستعرف مشاركة 10 دول كاملة، فيما سيكون التجديف الجزائري حاضر بـ 17 رياضيا.

وقد قام المنتخب الوطني بالتحضيرات لخوض فعاليات الموغد القاري على مستوى القاعدة البحرية لسد بني هارون ميلة، و ستشارك الجزائر في منافستين ، التجديف الكلاسيكي إلى جانب تجديف الشاطئ الذي اعتماده كرياضة أولمبية تكون حاضرة في أولمبياد لوس أنجلس 2028.

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