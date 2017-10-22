البطولة الاسبانية… رفقاء ماندي و بودبوز يفوزون على ألافيس بثنائية

فاز فريق ريال بيتيس إشبيلية على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (2-0) مساء السبت بملعب ستاد بينتو فيامارين.
بمشاركة الدولي الجزائري عيسى ماندي أساسيا و دخول رياض بودبوز كاحتياطي في إطار الجولة التاسعة من البطولة
الإسبانية “ليغا”.
و سجل هدفي بيتيس كل من أنتونيو سانابريا في الدقيقة (13), واليكسيس رواناو على مرماه في الدقيقة (75).
وبهذا الفوز رفع بيتيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس , فيما يقبع ألافيس في المركز قبل الأخير.
و يواصل ماندي مشاركاته رفقة ناديه اساسيا , بينما يعود بودبوز تدريجيا بعد الإصابة.
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