البطولة الاسبانية… رفقاء ماندي و بودبوز يفوزون على ألافيس بثنائية

فاز فريق ريال بيتيس إشبيلية على ضيفه ديبورتيفو ألافيس بنتيجة (2-0) مساء السبت بملعب ستاد بينتو فيامارين.

بمشاركة الدولي الجزائري عيسى ماندي أساسيا و دخول رياض بودبوز كاحتياطي في إطار الجولة التاسعة من البطولة

الإسبانية “ليغا”.

و سجل هدفي بيتيس كل من أنتونيو سانابريا في الدقيقة (13), واليكسيس رواناو على مرماه في الدقيقة (75).

وبهذا الفوز رفع بيتيس رصيده إلى 16 نقطة في المركز السادس , فيما يقبع ألافيس في المركز قبل الأخير.

و يواصل ماندي مشاركاته رفقة ناديه اساسيا , بينما يعود بودبوز تدريجيا بعد الإصابة.