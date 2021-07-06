قناة النهار “إنطلاق عملية تصحيح أوراق الممتحنين في شهادة “البكالوريا بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جويلية 2021 - 13:57 شارك غرِّد 4 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956549 اقرأ أيضا الصيد البحري: حملة لتنقية قاع البحر من الشباك الضائعة علة طول ساحل ولاية الجزائر قناة النهار 29 جوان الشيخ النوي: السلطات المحلية ببني ثور حفروا حفرة وخلاوها.. راهم يربوا في البعوض قناة النهار 22 جوان جمع مجسمات السيارات..فريد يحول "شغفه" إلى مصدر دخل قناة النهار 18 جوان الأغواط: سكان بلدية بن ناصر بن شهرة ينظمون مبادرة لمترشحي البكالوريا الأحرار قناة النهار 21 جوان