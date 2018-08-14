إدماج أكثر من 6 آلاف طالب عمل في سوق الشغل منذ بداية السنة بالبليدة‎

تمكنت الوكالة الولائية للتشغيل بولاية البليدة، منذ مطلع السنة الجارية من إدماج 6.135 طالب عمل في سوق الشغل.

و هذا من بين 22.718 طلب أودع على مستوى الوحدات الستة للوكالة، حسب ما كشف عنه، اليوم الثلاثاء، مسؤولي هذه الوكالة.

وأوضحت ذات المصادر على أنه من بين 6135 عملية توظيف، 177 منها تمت في إطار عقد الإدماج المهني.

و 281 عملية في إطار عقد العمل المدعم، بحيث تم تسجيل 90 منها على مستوى القطاع الاقتصادي الخاص.

و أضاف ذات المصدر أن نسبة معتبرة من هؤلاء المدمجين في عالم الشغل، لم تمر سنة واحدة على إيداعهم لطلبات العمل.