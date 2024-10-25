البليدة.. إنقاذ شخص وامتصاص مياه الأمطار عبر 4 بلديات 

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية على الساعة الثامنة مساءً (20:00).

وأوضحت المديرية ذاتها أنه تم تسجيل عدد من التدخلات عبر 4 بلديات بولاية البليدة بسبب الأمطار المتساقطة.

بلدية البليدة

تم تسجيل عملية إنقاذ شخص داخل شاحنة محصورة إثر ارتفاع منسوب مياه الأمطار بالطريق السريع البليدة اتجاه الجزائر، محول بني تامو.

كما تم التدخل من أجل امتصاص مياه الأمطار من مقر الصندوق الوطني للسكن. بالإضافة إلى امتصاص مياه الأمطار من داخل محطة القطار.

بلدية بوفاريك

تم تسجيل سقوط شجرة بالطريق الولائي رقم 112 الرابط بين بلديتي بوفاريك والصومعة.

بلدية الأربعاء

تدخل أعوان الحماية المدنية من أجل امتصاص مياه الأمطار من داخل منزل بالمكان المسمى شارع جعدي.

بلدية بوعينان

تم امتصاص مياه الأمطار بوسط المدينة.