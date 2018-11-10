الإطاحة بشبكة إجرامية متخصصة في الإتجار بالمخدرات بالبليدة

تمكّن أفراد الفصيلة الثالثة للأمن والتدخل للدرك الوطني بمفتاح الواقعة أقصى شرق ولاية البليدة من الإطاحة بشبكة إجرامية تتكون من شخصين تتراوح أعمارهم ما بين ( 27-33 ) سنة بتهمة حيازة المخدرات قصد المتاجرة.

وتعود حيثيات القضية إلى معلومات وصلت إلى ذات المصالح مفادها وجود شخص يقوم بترويج المخدرات بحي المرابطين بلدية مفتاح، وعلى اثر هذه المعلومات تم وضع خطة أمنية محكمة وترصد المشتبه فيه أين تم توقيفه وتفتيشه تفتيشا دقيقا، أين عثر داخل المركبة على 08 صفائح من المخدرات كيف معالج يقدر وزنها ب 750 غرام كانت مخبأ بإحكام أسفل مقعد السائق، بالإضافة إلى مبلغ مالي من عائدات بيع المخدرات يقدر بـ 11250 دج.

وتم اقتياد المشتبه فيه، إلى مقر الفرقة، حيث صرح أنه يقوم باقتناء المخدرات من عند أحد الأشخص يقطن بحي بن شوبان الرويبة ويقوم بتسليمها إلى شخص أخر كان على متن سيارته أمام بلدية مفتاح.

ولمواصلة التحقيق تم التنقل إلى حي بن شوبان بالرويبة، وبعد تفتيش مسكن المشتبه فيه الثاني ألقي القبض عليه واقتياده إلى مقر الفرقة لمواصلة التحقيق.

وتم تقديم المشتبه فيهما أمام الجهات القضائية المختصة، تم إيداعهما بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.