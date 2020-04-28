 البليدة: الحبس 18 شهر نافذ في حق تاجر يبيع مادة الحمص منتهية الصلاحية بأولاد الشبل

أصدرت النيابة العامة لدى مجلس قضاء البليدة بيانا حول حجز كمية معتبرة من مادة الحمص منتهية الصلاحية بأحد مستودعت أولاد الشبل.

وأوضح بيان ذات الهيئة أن حيثيات القضية تعود إلى تاريخ 25 افريل الماضي اين تم عثرت مصالح الدرك الوطني على كمية معتبرة من الحمص منتهية الصلاحية باولاد الشبل.

العملية تمت بالتنسيق مع أعوان مصالح التجارة أين تم ضبط 3 عمال بصدد تعبئة مادة الحمص بالأكياس بأحد مستودعات حي المحامدية بذات الولاية.

واسفرت العملية من حجز 450 قنطار من مادة الحمص الفاسدة والقبض على صاحب السلعة ويتعلق الامر بالمدعو ” ح.س “.

وتقديم المشتبه فيه امام محكمة بوفاريك التي أصدرت في حقه حكما بالحبس النافذ لمدة 18 شهرا و100.000دج غرامة مالية.