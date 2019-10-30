البليدة : توقيف المتهم بذبح وطعن جاره بالحي الفوضوي في بوعرفة

تمكن أفراد الدرك الوطني ببوعرفة في البليدة من حل لعز الجريمة ذبح شخص لجاره وطعنه في مختلف جسمه بالحي الفوضوي دريوش.

حيث تم إلقاء القبض على المشتبه فيه البالغ من العمر 35 سنة بتهمة القتل العمدي مع سبق الإصرار والترصد.

تعود حيثيات القضية إلى تلقي ذات المصالح إتصال هاتفي عن وجود شخص ميت بالقرب من منزل المتصل.

على اثر ذلك تم تشكيل دورية والتنقل إلى عين المكان رفقة مصالح الحماية المدنية أين وجد الضحية ملقى على الأرض جثة هامدة.

اين أسفر التحقيق عن تحديد هوية المشتبه فيه الذي تبين أنه المتصل والمبلغ عن الجريمة.

وعقب التحقيق الأولي معه نفى نفيا قاطعا ان له علاقة بالجريمة، مع إسرار فريق التحقيق معه إنهار وإعترف بالإرتكابه للجريمة.

مبينا في أقواله أن الضحية هو من تقدم إليه محاولا الاعتداء عليه داخل منزله ليقوم هذا الأخير بتوجيه عدة ضربات لكافة أنحاء جسم الضحية الذي أردته قتيلا.

تم تقديم المشتبه فيه أمام الجهات القضائية المختصة، حيث تم إيداعه بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بالبليدة.