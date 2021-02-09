البليدة: سكان اولاد يعيش يكرّمون رئيس أمن الدائرة

قام سكان بلدية اولاد يعيش وبني مراد بتكريم العميد توفيق رزايقية رئيس أمن الدائرة والمراقب محمد سرير رئيس امن ولاية البليدة.

وفي مبادرة قام بها السكان ، تم أيضا إرسال تهاني إلى بعض عناصر الشرطة القضائية لأمن الدائرة.

وجاءت العملية من طرف المواطنين تعبيرا على النتائج الايجابية المحققة خلال السنة الماضية في مكافحة الجريمة بكل انواعها.

وتطهير أحياء من عصابات وحاملي الاسلحة البيضاء، خاصة وأن أغلب عمليات المداهمة كان يقودها رئيس امن الدائرة.

كما تم الإستجابة لنداء المواطنين عبر الرقم الأخضر في معالجة القضايا بشكل فوري، حيث تم توقيف عدد من بارونات المخدرات.