البليدة : لصين يعتديان على مجوهراتي ويستوليان على 2 كلغ من الذهب باولاديعيش

اقدم شابين على متن دراجة نارية على اقتحام محل مجوهراتي بوسط مدينة اولاديعيش بالبليدة وهم مدججين بالاسلحة البيضاء.

وحسب مصادر النهار أونلاين فقد تم الاعتداء على صاحب المحل ورشه بقارورة غاز المسيلة لدموع ،حيث دخل الضحية في عراك مع شخصين.

قبل ان يتم ضربه على مستوى اليد بواسطة سيف مما تسبب له في نزيف حاد، ليسقط الضحية بعين المكان مغشى عليه.

واضافت مصادر النهار اونلاين ان اللصين قاما بسرقة اكثر من 2 كلغ من المجوهرات اي ما قيمته المالية 2 مليار سنتيم ، ليلوذا بالفرار لوجهة مجهولة

في حين عثر على صاحب المحل ينزف، تم نقله على جناح السرعة الى مصلحة الاستعجالات بمستشفى فرنس فانون بالبليدة.

من جهتها مصالح الشرطة العلمية والشرطة القضائية باولاديعيش نتقلا الى مكان الحدث.

أين تم اخذ عينات من البصمات مشتبه فيهما وفتح تحقيق ،حيث افاد مصدر موثوق انه تم التعرف على احدهما .