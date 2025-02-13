البليدة.. وفاة شخص سقط من علو 3 أمتار

توفي شخص اليوم الخميس في حادث سقوط من مسكن بالمكان المسمى وادي سيدي الكبير دائرة البليدة.

وحسب بيان الحماية المدنية تدخل المركز المتقدم للحماية المدنية لباب الجزائر في حدود الساعة 19سا 08 د من أجل اسعاف شخص من جنس ذكر يبلغ من العمر 28 سنة تعرض للسقوط من مسكن ذو طابق أرضي من علو حوالي 3 أمتار.

وتعرض الشخص لاصابة على مستوى الظهر وخدوش على مستوى الوجه كان في حالة وأثناء اجلائه تعرض لتوقف الوظائف الحيوية تم تقديم الاسعافات الأولية مع التركيز على عملية الانعاش القلبي الرئوي . وبعد معاينته من طرف طبيب المستشفى تبين أنه متوفي .