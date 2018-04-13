ابن العالم الجليل الشهيد “محمد السعيد رمضان البوطي” ضيف تلفزيون “النهار”

سيحل مساء اليوم الجمعة، الدكتور محمد توفيق رمضان البوطي، ابن العالم الجليل الشهيد “محمد السعيد البوطي”، ضيف قناة النهار في حصة نقاش على المباشر.

وسيتطق الدكتور في نقاشه إلى قضية اغتيال والده العالم “محمد السعيد رمضان البوطي” وكذا فتنة الربيع العربي، فتاوى الفتنة والجهاد.

وألقى رئيس اتحاد علماء بلاد الشام، محمد توفيق البوطي، اليوم الجمعة بمناسبة إقامة أول صلاة الجمعة بمسجد كثشاوة، الذي دشنه رئيس الجمهورية الإثنين الماضي.

أين ترحم على ترحم إبن البوطي خلالها على أرواح شهداء الطائرة العسكرية بمطار بوفاريك.