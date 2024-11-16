البويرة.. إحتراق 400 حزمة من تبن في حريق مستودع بسور الغزلان

إندلع حريق اليوم على مستوى مستودع بقرية كربوبة بلدية سور الغزلان ولاية البويرة.

وحسب مصالح الحماية المدنية تدخلت لهذا الحريق على الساعة 09سا00دقيقة على مستودع R+1 بقرية كربوبة به أبقار وحزم التبن.

الحريق خلف احتراق 4000 حزمة تبن، وتم إنقاذ 35 بقرة من السنة اللهب.

وفي حدود الساعة 19سا و45دقيقة تم إخماد الحريق حيت تم تسخير في هذه العملية 3 شاحنات تدخل وسيارة الاسعاف، وكذا 16 عون بمختلف الرتب.