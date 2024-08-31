البويرة: اخماد حريق الشاحنات الثلاث نهائيا

تمكنت مصالح الحماية المدنية في حدود الساعة 17سا و00دقيقة من إخماد حريق 3 شاحنات بالطريق السيار شرق غرب اتجاه قسنطينة بلدية جباحية في البويرة.

وللإشارة فقد تدخلت ذات المصالح على الساعة 15سا و08 دقيقة من أجل حريق 3 شاحنات ببلدية جباحية

كما سخرت ذات المصالح لهذه العملية كل من وحدة القطاع جباحية مدعمة بكل من الوحدة الرئيسية ، الوحدة الثانوية القادرية و وحدة القطاع عمر تحت قيادة مدير الحماية المدنية لولاية البويرة المقدم شرقي عبد القادر.