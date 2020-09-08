البويرة: الحبس لـ4 أشخاص في قضية التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية لمستشفى محمد بوضياف

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البويرة: الحبس لـ4 أشخاص في قضية التلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية لمستشفى محمد بوضياف
بقلم خالد شودار

تم اليوم إيداع 4 أشخاص الحبس المؤقت مع وضع 6 آخرين تحت الرقابة القضائية بالبويرة بعد متابعتهم في قضايا فساد.

ووفق مصادر النهار اونلاين المتهمون متابعون في قضية تتعلق بالتلاعب بأموال الخدمات الاجتماعية لمستشفى محمد بوضياف.

القضية تعود لشكوى قدمتها إدارة المستشفى بعد عدة احتجاجات لنقابة شبه الطبي بالمؤسسة حول الموضوع.

المتهمون أعضاء سابقون بمكتب الخدمات الاجتماعية وزعوا منحا بمبلغ 270 مليون سنتيم لعمال بطرق غير قانونية.

مصالح الشرطة الاقتصادية حققت في القضية وأحالت الملف إلى الجهات القضائية بعد اكتشاف خروقات في طريقة تسيير أموال الخدمات الاجتماعية.


الرابط : https://www.ennaharonline.com/?p=883407

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