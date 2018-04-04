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 بالصور.. تخرج 616 محامي من بينهم محامين من تونس بالبويرة

أخبار الجزائر
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 بالصور.. تخرج 616 محامي من بينهم محامين من تونس بالبويرة
بقلم مصطفى.ق

نظم مجلس المحامين للبويرة اليوم الأربعاء حفلا  بمناسبة تخرج 616 محاميا من عدة ولايات من الوطن ومن تونس بجامعة  آكلي محند أولحاج.

بحضور ممثل وزارة العدل أحمد صالح علي ورئيس الاتحاد الوطني  للمحامين الجزائريين أحمد ساعي و نقيبة محامي البويرة وافية سيدهم.

وأجرت هذه الدفعة 2016-2018 التي أطلق عليها اسم الأستاذ شرقي عيسى تربصا دام  سنتين.

في إطار برنامج التكوين للاتحاد الوطني للمحامين والبرنامج الذي اقترحه محامي البويرة.

واستفاد المحامون المتربصون من دورة تكوينية تطبيقية و نظرية و زيارات ميدانية على مستوى المحاكم و مجالس القضاء.

ويتكون مجلس محامي البويرة من ثمانية نساء من بين 19 عضوا.

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