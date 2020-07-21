البويرة:سلسلة من الحرائق تجتاح عدة مناطق

تمكنت مصالح الحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، من إخماد العديد من الحرائق مست مساحات كبيرة من الغابات بولاية البويرة، حسب ما علم به ذات المصالح .

وأوضح نفس المصدر، أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية قادرية ووحدة القطاع عمر مدعمين بالرتل المتنقل الأول تدخلت لأجل إخماد حريق يشكل خطر على قرية غديوة .

ومن جهة أخرى، تدخل وحدة القطاع بودربالة على الساعة 10 سا 30 د من أجل حريق غابة بأولاد خليل بوكرام الخسائر المسجلة 5 هكتار صنوبر حلبي، وفقا لذات المصدر.

في حين، تم تسجيل حريق ثالث شب بأشجار الزيتون بأولاد بن عيسى بلدية عمر، وقد تم إخماده والسيطرة عليه.

وفي الأخير، تم إخماد حريق الليثن أمشدالة و بورباش الاخضرية و تيزي القيس حيزر مخلفين 4 هكتار بلوط و زيتون و صنوبر حلبي.