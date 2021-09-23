البويرة.. غلق الطريق السيار شرق-غرب بالقادرية غدا الجمعة لهذا السبب

سيتم غلق الطريق السيار شرق غرب على مستوى المكان المسمى طواطيح بجسر القادرية ولاية البويرة في كلا الاتجاهين لمدة ساعة ونصف بسبب أشغال تمرير الاسلاك الكهربائية، حسب ما أفادت به صفحة “طريقي” المختصة في السلامة المرورية والتابعة للدرك الوطني.

وهذا ابتداء من يوم الغد الجمعة على الساعة منتصف النهار (12:00) الى غاية الساعة الواحدة والنصف زوالا (13:30) من نفس اليوم.

وبالنسبة للمتوجهين من البويرة اتجاه الجزائر، سيتم تحويل حركة المرور على مستوى محول الجباحية الطريق الوطني رقم 25 الطريق الوطني رقم 05 المحول الشرقي لمدينة الأخضرية الطريق السيار.

أما بالنسبة للمتوجهين من الجزائر نحو قسنطينة ـ سيتم تحويل حركة المرور على مستوى المحول الشرقي لمدينة الأخضرية الطريق الوطني رقم 05 الطريق الوطني رقم 25 محول الجباحية الطريق السيار.