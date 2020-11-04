البويرة.. غلق 3 مدارس ابتدائية بسبب “كورونا”

وحسب بيان مصالح الولاية، فإن المدارس الابتدائية المعنية بالغلق المؤقت، اثنين منها متواجدة في بلدية بشلول وواحدة بلدية الأسنام.

وسيتم غلق هاته المدارس الثلاثة، لمدة 5 أيام ابتداء من اليوم الأربعاء الى غاية الأحد المقبل.

وشرعت المصالح المعنية، في تعقيم هذه المدارس وإيفاد فرق الوقاية الصحية لإجراء تحقيقات وبائية على مستوى أطقم هذه المؤسسات التربوية.

وأفاد البيان، أن قرار إعادة فتح هاته المدارس أو تمديد الغلق مرهون بنتائج التحقيقات الوبائية .

وأوضح والي البويرة لكحل عياط عبد السلام، أن الولاية تشهد هذه الأيام ارتفاع مقلق في حالات الإصابة بفيروس كورونا “كوفيد-19”.

وحسب الوالي، فإن سبب الارتفاع يعود إلى التراخي وعدم احترام الاجراءات والتدابير الوقائية وعدم الالتزام بالبروتوكولات الصحية.

ودعا الوالي المواطنين إلى الحفاظ على أقصى درجات اليقظة والتقيد بالتدابير الوقائية كارتداء الكمامات والتباعد الجسدي واستعمال المعقم.

وأضاف لكحل عياط في سياق متصل، أن على أصحاب الفضاءات التجارية الكبرى، بضرورة احترام الاجراءات الوقائية.

وأشار الوالي إلى أن فرق مشتركة من مصالح التجارة والأمن ستقوم بدورات تفتيشية ميدانية وستتخذ إجراءات ردعية في حق المخالفين من التجار.