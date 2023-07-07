البويرة.. متوفى وجريحين في حادث مرور بالطريق السيار شرق- غرب

لقي شخص مصرعه وأصيب آخران بجروح، اليوم الجمعة، اثر حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر بلدية جباحية.

وحسب بيان الحماية المدنية، فلقد تدخلت اسعافات الحماية المدنية على الساعة 17سا38د من أجل حادث مرور على مستوى الطريق السيار شرق غرب إتجاه الجزائر بلدية جباحية.

وتمثل الحادثفي اصطدام بين شاحنة و سيارتين، أين خلف الحادث متوفى وجريحين تم اسعافهم ونقلهم إلى مستشفى الاخضرية.

فيما تم تحويل المتوفى الى مصلحة حفظ الجثث لذات المؤسسة