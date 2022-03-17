البويرة: وفاة طفلة في حادث إصطدام شاحنة بـ 3سيارات

لقيت طفلة حتفها وأصيب 10 أشخاص آخرون في حادث إصطدام بين شاحنة و 3 سيارات بالطريق السيار شرق غرب بولاية البويرة، إتجاه الجزائر.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية للولاية، فقد تدخلت هذه الاخيرة على الساعة 14 و 33 دقيقة على إثر حادث مرور .

حيث تمثل في إصطدام بين شاحنة و 3 سيارات بالطريق السيار شرق غرب، ببلحناش إتجاه الجزائر، خلف وفاة طفلة تبلغ من العمر سنتين و إصابة 10 أشخاص تم إسعافهم ونقلهم للمستشفى المحلي.

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كما خلف حادث مرور وقع على مستوى مفترق الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولاية تقرت والمغير في إصابة 7 أشخاص.

الحادث وقع بين الطريق الوطني رقم 3 الرابط بين ولاية تقرت والمغير الطريق الولائي رقم 306 الرابط بين غمرة والمقرين. وتمثل في اصطدام حافلة لنقل المسافرين تشتغل على خط ورقلة جيجل بشاحنة.

وأسفر عن إصابة سبعة اشخاص بجروح متفاوتة الخطورة. تم نقلهم من طرف مصالح الحماية المدانية الى المستشفى. و فتح الطريق امام المركبات، كما تم فتح تحقيق من طرف فرق الدرك الوطني لمعرفة الاسباب الحقيقة لحادث.

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