“البياسجي” يصدم الجماهير ويصدر بيانا بخصوص نايمار !

أصدر نادي باريس سان جيرمان الفرنسي بيانا مشتركا مع الطاقم الطبي لمنتخب البرازيل، أعلن فيه أن نيمار سيجري عملية جراحية هذا الأسبوع.

ليحسم النادي الباريسي مصير مُهاجمه البرازيلي نيمار دا سيلفا، بسبب شرخ في مشط القدم اليمنى بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة مارسيليا.

ويأتي هذا البيان بعد اختبارات دامت لثلاثة أيام، في ظل رغبة “البياسجي” في عودة اللاعب سريعا للمشاركة في دوري أبطال أوروبا.

بينما رفض الاتحاد البرازيلي المخاطرة باللاعب وفضل إجراء العملية حتى ليكون جاهزا لمونديال روسيا الصيف المقبل، وهو ما يجعله يغيب لأكثر من شهر ونصف.