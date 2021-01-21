البيت الأبيض يحذف بيان اعتراف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية

قامت إدارة البيت الأبيض، بحذف بيان اعتراف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية من موقعه الإلكتروني.

وجاء قرار حذف اعتراف ترامب ، بعد ساعات من أداء الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، اليمين الدستورية.

وغاب من جهته، دونالد ترامب، الذي صنعت تغريداته الحدث بعد تأكد عدم فوزه بالانتخابات، حفل التنصيب.

وشهد حفل التنصيب إجراءات أمنية مشددة، تحسبا لأي انفلات أمني، خصوصا بعد حادثة اقتحام مبنى الكونغرس.

وبعد هذه الحادثة، شهدت معظم مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب لترامب، حظرا لمدة طويلة، بسبب تغريداته.