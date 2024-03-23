البيض تتجاوز الإتحاد السوفي و التعادل بين “السيسكاوة” و “الحمراورة”

لُعبت مساء اليوم السبت، الجزء الأول من فعاليات الجولة الواحدة والعشرين من الرابطة المحترفة.

وذلك بإجراء مواجهتي الإتحاد السوفي أمام مولودية البيض، وإتحاد خنشلة أمام مولودية وهران.

وتمكن نادي مولودية البيض من العودة بالنقاط الثلاث من ميدان المركب الرياضي بالشط بواد سوف. بعد الفوز بخماسية مقابل أربعة أهداف.

وليرتقي الفريق الأزرق إلى المركز السابع في ترتيب البطولة المحترفة، برصيد 28 نقطة، فيما يواصل الإتحاد السوفي الغرق، و الإقتراب أكثر من مغادرة الرابطة المحترفة. بعد أن تجمد رصيده بهذه الخسارة للنقطة السابعة في المركز الأخير.

فيما إفترف كل من إتحاد خنشلة و مولودية وهران على نتيجة التعادل السلبي. في اللقاء الذي احتضنه ملعب حمام عمار بخنشلة.

وبهذا التعادل يواصل اتحاد خنشلة تأمين تواجده في البطولة المحترفة، بالتواجد في منطقة الدفئ نوعا ما بالمركز التاسع في البطولة برصيد 28 نقطة، وبفارق 9 نقاط عن أقرب المهددين بالسقوط.

وبالعودة بنقطة من ميدان اتحاد خنشلة، يكون فريق مولودية وهران قد بلغ النقطة 19 في المركز 14 في ترتيب البطولة، وبالتساوي مع نجم بن عكنون.

وللإشارة، سيتم غدا الأحد، إستكمال فعاليات الجولة الواحدة والعشرين، من الرابطة المحترفة الأولى بإجراء 6 مباريات، والتي ستكون على النحو التالي:

نجم مقرة * شباب قسنطينة بداية من الساعة 15.30

شبيبة القبائل * شباب بلوزداد بداية من الساعة 22.00

اتحاد العاصمة * اتحاد بسكرة بداية من الساعة 22.00

وفاق سطيف * أولمبي الشلف بداية من الساعة 22.00

شبيبة الساورة * مولودية الجزائر بداية من الساعة 22.00

أتلتيك بارادو * نجم بن عكنون بداية من الساعة 15.30

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