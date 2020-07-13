البيض: تدعيم مصلحة كوفيد بـ 30 سرير إضافية

تدعمت مصلحة الكوفيد بالمؤسسة الاستشفائية محمد بوضياف بالبيض بـ 30 سرير إضافية مجهزة بكل الوسائل الطبية.

حيث كشف مدير مستشفى محمد بوضياف نصرالدين سكين أن هذه العملية تأتي في إطار توسعة المصلحة الأولى التي تضم 15 سرير قصد فك الضغط وتسهيل عمل الطاقم الطبي العامل بذات المصلحة وضمان التكفل الأحسن بالمرضى.

فيما أكد كذلك في تصريحه لنهار أن المستشفى عموما يتوفر حاليا على كامل الإمكانيات الطبيةاللازمة كأجهزة التنفس وغيرها.

فيما يذكر أن ولاية البيض سجلت لحد اليوم 115 حالة مؤكدة بفيروس كورونا بكامل تراب الولاية منذ بداية انتشار الوباء.