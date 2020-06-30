البيض: حجز أزيد من 2 كلغ  من الكيف المعالج

حجزت فرقة مكافحة المخدرات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأمن ولاية البيض كمية من المخدرات قدرت بـ 2 كلغ و30 غرام من الكيف المعالج.

حيث تعود حيثيات القضية إلى ورود معلومات لذات المصلحة مفادها وجود شبكة تقوم بجلب وترويج كميات معتبرة من المخدرات.

الشبكة تنشط على مستوى المحور الرابط بين مدينة النعامة مرورا بمدينة عسلة وصولا إلى مدينة الأبيض سيد الشيخ بولاية البيض.

وإستغلالا لهذه المعلومات تم إعداد خطة محكمة مكنت من توقيف المشتبه فيه البالغ 24 سنة بحوزته كمية من المخدرات.

وتمثلت الكمية المحجوزة في ثلاث صفائح كبيرة الحجم يقدر وزنها الإجمالي بـ 1480 غرام.

وبعد إستكمال التحقيق في القضية تم تفتيش منزل المشتبه فيه السالف الذكر بالتنسيق مع وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض.

أين مكنت العملية من حجز كمية ثانية من كيف معالج قدر وزنها بـ 550 غرام ليصبح الوزن الإجمالي بـ 2 كلغ و30 غرام.

أما المشتبه فيه الثاني البالغ 29 سنة المنحدر من ولاية النعامة في حالة فرار.

وأصدر قاضي الحكم ضده عقوبة 7 سنوات حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 2 مليون دينار.

في حين صدر ضد المشتبه فيه الذي هو في حالة فرار عقوبة 12 سنة حبس نافذة وغرامة مالية قدرها 5 مليون دينار.