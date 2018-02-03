بالصور.. شباب يوزعون مساعدات غذائية على معوزين في البيض

استفادت أكثر من 100 عائلة معوزة قاطنة بعدد من مناطق ولاية البيض اليوم السبت من مساعدات اجتماعية قدمتها المجموعة التطوعية “أوكسي جان البليدة”،

وصرّح به رئيس المجموعة يونس شيباني، أنّ هذا العمل الخيري يأتي في إطار برنامج هذه المجموعة التطوعية الذي يحمل شعار “شتاء دافئ”،

والذي مس اليوم عددا من العائلات الفقيرة بعاصمة الولاية، وكذا عدد من العائلات القاطنة بالمناطق النائية،

على غرار منطقتي الفرش التابعة لبلدية سيدي أعمر ومنطقة دير الحسيان ببلدية سيدي طيفور.

وتضم المساعدات الاجتماعية المقدمة لهذه العائلات الفقيرة أغطية وبطانيات وملابس الشتوية لفائدة الأطفال وكذا النساء والرجال،

بالإضافة إلى بعض الأدوية، وذلك قصد التخفيف من معاناة هذه العائلات.

وذكر ذات المصدر أن هذه الإعانات عبارة عن هبات وتبرعات المحسنين وكذا اشتراكات أعضاء المجموعة التطوعية التي تضم ما يقارب 60 عنصرا أغلبهم من فئة الطلبة.

أين تفاجأت المجموعة ببرودة المنطقة القارسة، حيث قال بلال أحد الشباب من العاصمة: “في حياتي لم أعش بردا مثل هذا لأول أتنفس تحت درجة حرارة -5.

وأضاف المتحدث: “حقا الناس هنا تعاني وواقع مختلف تماما عن العاصمة”.