البيض: وفاة سائق دهسته عجلات شاحنة ذات مقطورة بأربوات
توفي سائق شاحنة يبلغ 51 سنة مساء اليوم ينحدر من ولاية وهران دهسته عجلات شاحنة بعدما تعطلت به فنزل إلى اصلاحها ببلدية أربوات في ولاية البيض.
هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل وتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأبيض سيد الشيخ فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.
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أصيب اليوم الثلاثاء، 5 أشخاص بينهم طفل يبلغ من العمر 15سنة بجروح متفاوتة الخطورة إثر، 3 حوادث مرور متفرقة. في كل من بلديات الشلف، الشطية ووادي اسلي.
كما شهد الطريق الوطني رقم 4 بالمدخل الشرقي لوادي أسلي إصابة شخصين بجروح إثر إنحراف وإنقلاب دراجة نارية. في حين أصيب شخصين أخرين بجروح إثر حصول إصطدام عنيف بين دراجتين ناريتين بالمنطقة رقم 1 لحي الشرفة. في وقت تعرض طفل كان على متن دراجة لحادث دهس من قبل سيارة بالشطية القديمة.
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