البيض: وفاة سائق دهسته عجلات شاحنة ذات مقطورة بأربوات

توفي سائق شاحنة يبلغ 51 سنة مساء اليوم ينحدر من ولاية وهران دهسته عجلات شاحنة بعدما تعطلت به فنزل إلى اصلاحها ببلدية أربوات في ولاية البيض.

هذا وتدخلت مصالح الحماية المدنية لنقل وتحويل جثة الضحية إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الأبيض سيد الشيخ فيما فتحت المصالح الأمنية تحقيقا في الحادث.

طالع أيضا: